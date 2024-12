Técnico de enfermagem é preso sob suspeita de dopar e estuprar vítimas no RJ

Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem para identificar possíveis cúmplices do suspeito.

A polícia suspeita que mulheres também tenham sido vítimas de estupro. Os investigadores solicitam que as vítimas compareçam à delegacia, com garantia de sigilo.

Na casa dele, foi encontrada a bebida que, segundo a polícia, era utilizada para dopar as vítimas, além de diversos medicamentos. De acordo com a investigação, o técnico de enfermagem desviava remédios dos hospitais onde trabalhava e os misturava a uma garrafa de vinho.

O técnico em enfermagem foi preso por agentes do programa Segurança Presente, em cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, expedido pela Justiça a partir do inquérito da Polícia Civil.

Segundo a investigação da 79ª DP (Jurujuba), o suspeito passava de carro em pontos de ônibus da cidade e oferecia carona aleatoriamente. Após entrar no veículo, a vítima era dopada com uma bebida e abusada sexualmente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.