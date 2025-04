Furtos de celulares crescem 53% no pré-Carnaval de São Paulo; roubos caem 25%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de furtos de celulares no pré-Carnaval deste ano na cidade de São Paulo aumentou 52,6% em relação à folia antecipada de 2024. Segundo dados publicados pela Secretaria da Segurança Pública na segunda-feira (31). Já o número de roubos, quando há violência ou ameaça, desses aparelhos caiu 25,4% na capital.

A festa paulistana, ocorrida em 22 e 23 de fevereiro, teve ao menos 1.097 furtos e 488 roubos de celulares. Já no estado foram registrados 1.385 furtos (alta de 6,8%) e 812 roubos (queda de 30,5%).

A soma dos indicadores do estado mostra que 2.197 pessoas registraram a perda do telefone para criminosos, mais que o dobro do anunciado pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na época.

No dia seguinte, 24 de fevereiro, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) havia divulgado 880 registros de boletins de ocorrência envolvendo os celulares, somando roubos e furtos, embora sejam crimes de naturezas diferentes. Na capital, haviam sido comunicados 590 casos. Procurada para explicar a diferença, a pasta afirmou que os dados divulgados haviam sido extraídos da base de registros naquele dia, "refletindo o cenário do momento", logo após o pré-Carnaval.

Mas os números usados para o comparativo com o pré-Carnaval de 2024, ocorrido em 2 e 3 de fevereiro, indicam o uso de boletins registrados depois do dia 4 -método diferente do cenário do momento alegado pela pasta chefiada por Guilherme Derrite.

Pela regra, foram registrados no dia seguinte ao pré-Carnaval, 24 de fevereiro, 349 boletins de roubo e 668 de furtos de celular em todo o estado. Na capital paulista, foram 214 roubos e 566 furtos dos aparelhos. Mas no comparativo divulgado, foi usado um quantitativo de 2.344 registros ao todo.

Procurada na quarta-feira (2) por email para comentar esse ponto, a SSP não respondeu.

Segundo comunicado divulgado ainda em fevereiro, teria ocorrido uma queda de 62% nos casos de roubos e furtos de celulares em todo o estado na comparação com o pré-Carnaval de 2024. "De acordo com os dados da Polícia Civil, foram 880 registros de boletins de ocorrências pelos crimes entre sábado (22) e domingo (23). Enquanto isso, no ano passado (entre os dias 2 e 3 de fevereiro), o número chegou a 2.344", continuava.

Se fosse considerada a mesma regra da data de registro do roubo ou do furto para o pré-Carnaval de 2024, no dia seguinte, 4 de fevereiro, seriam indicados 311 roubos e 410 furtos, somando 721 registros -menos do que o registrado no dia seguinte à festa de 2025.

Para chegar a estes números, a reportagem considerou os dados totais apenas para os crimes de roubo (artigo 157 do Código Penal) e de furto (artigo 155). Também filtrou os dados por cidade para encontrar os números da capital para cada tipo de crime.

Também houve diferenças nos dados de 2 e 3 de fevereiro. Foram 1.169 roubos no estado, sendo 655 deles na capital. Já os furtos foram 1.297 em SP e 719 na cidade de São Paulo. A soma indica 2.466 vítimas dos crimes.

A SSP citou, como formas de enfrentar roubos, furtos e a receptação de celulares, operações especializadas e ações de inteligência. "Desde o início de 2025, 132 criminosos envolvidos nesses delitos foram presos no âmbito dessas operações, e mais de 26,7 mil celulares sem comprovação de procedência foram apreendidos."