Falha causa lentidão nos trens da linha 3-vermelha do Metrô de SP

O Metrô também afirmou que foram disponibilizados trens vazios, com manobras na estação Penha, para atender o trecho mais carregado da linha 3-vermelha pela manhã, no sentido Palmeiras-Barra Funda.

Passageiros reclamaram da espera e disseram que a composição demora cerca de 20 minutos para percorrer três estações. Várias delas ficaram lotadas, como a Belém. No trecho entre as estações Belém e Bresser-Mooca, que leva cerca de um minuto e meio para ser percorrido, o passageiro enfrentava longos oito minutos por volta das 8h desta quinta.

"Desde às 6h44, os trens da linha 3-vermelha estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas em razão de uma falha em equipamento de via na região da estação Tatuapé", afirmou o Metrô no começo da manhã.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 3-vermelha do Metrô de São Paulo operou com velocidade reduzida na manhã desta quinta-feira (3) por causa de uma falha na estação Tatuapé.

