Chuva causa alagamentos na capital e Grande São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva registrada na madrugada e na manhã desta sexta-feira (4) causou diversos alagamentos na Grande São Paulo, como Santo André e Diadema. O começo da manhã foi complicado com as vias inundadas.

Em Diadema, várias ruas ficaram alagadas e o Corredor ABD, que liga São Paulo à região do ABC, foi um dos pontos que ficaram submersos.

Por volta das 5h50, um veículo ficou preso na enchente na avenida Conceição, segundo o Corpo de Bombeiros, e o motorista precisou ser resgatado.

Santo André também teve registro de fortes chuvas e algumas casas foram invadidas pela água na rua Guerra Junqueira. A cidade já havia sofrido com alagamentos na última segunda-feira (31), quando o rio Tamanduateí transbordou, tomando a avenida dos Estados e imediações.

Parte da zona sul da capital paulista também foi atingida pela forte chuva e ruas ficaram alagadas no bairro Piraporinha, na região de Santo Amaro.

A primeira frente fria do ano com força suficiente para acabar com o calorão chega ao litoral paulista nesta sexta-feira (4) com promessa de derrubar as temperaturas e provocar chuvas intensas até o sábado (5).

Segundo os institutos de meteorologia, essa frente fria será seguida por uma massa de ar polar. Com isso, a umidade do ar aumentará, criando condições para tempestades com fortes rajadas de vento.

Devido a essa previsão, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta vermelho de grande perigo de chuva forte que inclui todo o litoral de São Paulo, região metropolitana e Vale do Paraíba, além de todo o centro-sul do Rio de Janeiro.

Segundo o instituto, essas regiões podem sofrer com tempestades de mais de 100 mm de precipitação em 24 horas, com rajadas de vento de até 100 km/h, o que torna grande o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, transbordamentos de rios, alagamentos e de descargas elétricas.

Nesta sexta, a temperatura na capital paulista deve variar entre 18°C e 24°C, mas no sábado deve cair para faixa entre 16°C e 18°C e, no domingo, de 15°C a 20°C.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo prevê que a sexta comece com a frente fria já atuando no litoral. Assim, o dia deve ser marcado por chuvas de intensidade moderada a forte de forma generalizada e persistente, o que eleva o potencial para possíveis transtornos na capital.