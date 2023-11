SP terá metrô, trens e ônibus de graça nos dias de prova do Enem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assinou nesta quinta (2) um decreto que garante gratuidade no metrô, trens e ônibus metropolitanos no estado nos dois domingos de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), dias 5 e 12 de novembro.

A gratuidade valerá das 9h às 21h e abrange todos os serviços de ônibus da EMTU e também de metrô e trens da CPTM, incluindo linhas operadas pela ViaQuatro e pela Via Mobilidade, na capital e na Grande São Paulo.

A medida foi publicada nesta quinta em edição extra do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Em nota, o governo afirma que vai avaliar nas datas a necessidade de reforço perto dos horários de início e encerramento das provas.

Na cidade de São Paulo, a gratuidade do transporte público já havia sido decretada pela gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), a fim de disponibilizar acesso dos candidatos à prova.

Conforme a Folha de S.Paulo mostrou, milhares de estudantes de diversas regiões reclamam que foram alocados para realizar as provas em locais bem distantes de suas residências, o que rendeu críticas ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).

O governo Lula (PT) confirmou que cerca de 50 mil inscritos no Enem 2023 foram alocados em locais distantes das suas casas e terão a oportunidade de fazer as provas em dezembro.

PROVAS DO ENEM

O Enem é realizado em dois domingos. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h nos dois dias (horário de Brasília). As provas começam às 13h30 e terminam às 19h, no primeiro dia de prova, e às 18h30 no segundo dia.

No primeiro dia serão aplicadas as provas de Linguagens --que inclui português ou espanhol, de acordo com a inscrição do candidato--, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a redação.

No segundo domingo de exame os candidatos fazem as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Para levar o caderno para casa, é preciso sair nos últimos 30 minutos de prova.