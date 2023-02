Rodovias de SP têm congestionamento na saída para o Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas que escolheram o sábado para pegar estrada têm enfrentado congestionamento em São Paulo. As rodovias que levam ao interior são as que registram a maior lentidão.

O sistema Anhanguera-Bandeirantes tem alto fluxo de carros. A rodovia Anhanguera está com tráfego intenso do Km 18 ao 23 e do km 50 ao 60. Já na rodovia dos Bandeirantes há lentidão do km 19 ao 25 e do 47 ao 53.

O sistema já recebeu cerca de 277 mil veículos com origem ou destino a região metropolitana de São Paulo desde a meia-noite de sexta-feira, de acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

O corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070) também registra congestionamentos. A rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem lentidão do km 33 ao km 50, segundo a concessionária Ecopistas.

Já a Carvalho Pinto, também no sentido interior paulista, tem lentidão do km 70 ao km 90.

O sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital paulista à Baixada Santista, também tem pontos e lentidão, segundo a Ecovias.

A rodovia dos Imigrantes, no sentido litoral tem congestionamento do km 32 ao km 44. Já a Anchieta, também no sentido litoral, está congestionada do km 27 ao km 34.

Desde a meia-noite de quinta-feira (16) já circularam cerca de 338 mil veículos pelo sistema.

A rodovia dos Tamoios (SP-099) que dá acesso ao litoral norte paulista, também tem trânsito intenso no sentido litoral, no trecho de serra, de acordo com a concessionária Tamoios. No sentido São José dos Campos o caminho está livre. A rodovia já recebeu cerca de 117 mil veículos nesse Carnaval.

Com o Carnaval, a expectativa é de que mais de 5,4 milhões de veículos devem deixar a cidade de São Paulo pelas principais rodovias que dão acesso ao litoral e ao interior do estado. O alto fluxo de veículos é registrado desde a sexta-feira (17).

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), desse total, cerca de 4,1 milhões utilizarão estradas administradas por concessionária. Aproximadamente 1,3 milhão seguirá pelas rodovias sob gestão do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).