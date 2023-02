Com cavalo prateado, Gaby Amarantos é 'Beyoncé do Pará' no Galo da Madrugada

Do camarote, Gaby juntou-se a Luiza Possi para uma participação especial no trio de Gerlane Lops, a anfitriã dele.

Com fantasia inspirada no álbum "Renaissance", de Beyoncé, Gaby explica que a cantora norte-americana é a sua rainha. "Eu renasci como a Beyoncé do Pará. Ela é minha rainha e acho que a homenagem tem muito a ver com o Galo", diz.

"Comparecer ao Galo da Madrugada já faz parte da agenda da minha vida. É maravilhoso estar aqui há tantos anos prestigiando o Galo, com a energia desse povo que é o mais animado do Brasil", comentou a cantora à reportagem.

