Rodízio de veículos é suspenso nesta quarta (1°) em SP; veja o que abre e o que fecha no feriado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (1°), feriado do Dia do Trabalho, o rodízio de veículos está suspenso em São Paulo. Os bancos estarão fechados, assim como as agências dos Correios, e o transporte público opera com frotas reduzidas.

CONFIRA O QUE ABRE E O QUE FECHA NO FERIADO EM SP

UNIDADES DE SAÚDE

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento a urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros como nos setores de internação e centros cirúrgicos.

As unidades da Farmácia Dose Certa não funcionam nesta quarta. O Centro de Referência ao Idoso e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia, na zona leste da capital, também estarão fechados.

Em relação às Farmácias de Medicamentos Especializados, não haverá expediente em nenhuma das unidades neste feriado. Os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) também não funcionarão.

BANCOS E CORREIOS

Os bancos fecham nesta quarta-feira, assim como as agências dos Correios.

POUPATEMPO

Os postos do Poupatempo estarão fechados nesta quarta-feira em todo o estado. As unidades voltam a funcionar normalmente na quinta-feira (2), com agendamento prévio.

TRANSPORTE

As linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata do Metrô circularão com frota menor neste Dia do Trabalho. As linhas de trem operadas pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) circulam com intervalos maiores.

Os ônibus da EMTU, que circulam nas cinco regiões metropolitanas do estado, também terão frota menor e maior intervalo entre viagens.

BOM PRATO

O Programa Bom Prato abrirá apenas 31 das suas 75 unidades fixas no estado nesta quarta-feira.

São elas: 25 de Março, Bauru, Brás, Campinas, BP Refeitório Luz, Capão Redondo, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Franca, Francisco Morato, Guaianases, Guarulhos, Itaquera, Jacareí, Lapa, Limão, Mogi das Cruzes I, Osasco, Rio Claro, Santana, Santo Amaro, Santo André I, Santos I, São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, São Mateus, Suzano, Taubaté, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha.

SABESP

Todas as agências de atendimento presencial da Sabesp estarão fechadas neste feriado.

A Central de Atendimento Telefônico (telefone 0800 055 0195), porém, tem funcionamento 24 horas, todos os dias. O mesmo vale para o serviço automatizado pelo WhatsApp (11 3388-8000), que atende por mensagem de texto 24 horas diariamente.

MUSEUS E ESPAÇOS CULTURAIS

Os museus e espaços de cultura também terão horários especiais de funcionamento ou estarão fechados.

Pinacotecas – 10h às 18h

Memorial da Resistência – 10h às 18h

Museu Afro Brasil Emanoel Araújo – 10h às 17h

Museu da Língua Portuguesa – 9h às 16h30

Museu de Arte Sacra – 9h às 17h

Museu das Favelas – 10h às 17h

Museu Catavento – 9h às 16h

Museu da Imagem e do Som e Experience – 10h às 18h

Museu do Futebol – 9h às 18h

Museu Casa das Rosas – 10h às 17h30

Museu Casa Guilherme de Almeida – 10h às 18h

Museu Casa de Portinari – 9h às 20h

Museu da Imigração – 9h às 18h (bilheteria até as 17h)

Museu do Café – 9h às 18h (bilheteria até as 17h)

Museu das Culturas Indígenas – 9h às 18h

Museu Felícia Leirner – 9h às 18h

Museu Índia Vanuíre – 9h às 18h

Paço das Artes – 12h às 18h

Mundo do Circo – 11h às 18h

Sala São Paulo – fechada

Conservatório de Tatuí –fechado

Fábricas de Cultura – fechadas

São Paulo Escola de Teatro – fechada

São Paulo Escola de Dança – fechada