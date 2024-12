'Quase morri na mão de um PM desequilibrado', diz homem jogado de ponte

"Quem deveria proteger a gente está fazendo essas coisas. Não é nada agradável. Não consegui pensar em nada. Só fiquei com medo. E, mesmo depois de tudo o que aconteceu, fiquei com mais medo ainda. Mas, infelizmente, aconteceu. Não posso fazer nada", finalizou Amaral.

"[Ser jogado da ponte foi] uma sensação horrível. Eu pensei que ia morrer. A partir do momento que ele falou pra mim que ia me jogar da ponte, eu não sei voar. É impossível", disse Marcelo Amaral em entrevista à TV Globo.

Imagens obtidas pelo Fantástico mostram que a vítima desce da motocicleta que conduzia, já perto da ponte onde foi jogado posteriormente, e sai correndo. Ele é seguido na sequência pelos PMs — todos saem do ângulo da câmera. Em depoimento, a vítima disse que, após ser alcançado pelos agentes, foi agredido por Pereira com golpes de cassetete na cabeça e nas costas. Depois, ele foi conduzido até a ponte.

"Quase morri na mão de um policial que estava desequilibrado. Não tem o que falar. O que passou na mente dele pra ele me jogar da ponte?". A fala foi concedida pela vítima, o entregador Marcelo Amaral, com exclusividade ao Fantástico (TV Globo) neste domingo (8).

