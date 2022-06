Psicólogos optam por clínicas especializadas para tratar grupos minorizados

Sobre os impactos desse tipo de conduta, Kida afirma que o despreparo aumenta a resistência de pessoas vulneráveis em procurar ajuda. "O primeiro malefício é a quebra do vínculo terapêutico. A pessoa não vai se abrir, não vai poder usufruir da terapia como poderia. As demais questões são relacionadas à possibilidade de haver crise de ansiedade, depressão e ideações suicidas".

No Brasil, esse tipo de conduta viola o código de ética dos profissionais, já que é vedado, no exercício da profissão, induzir a convicções de orientação sexual.

Segundo Kida, pacientes chegam constantemente à clínica procurando ajuda especializada por não gostarem da maneira como foram recebidos em outros lugares. De acordo com ele, o espaço já recebeu casos de pacientes que passaram por terapia de reversão sexual e ficaram traumatizados com a experiência.

A recorrência dos pedidos fez com que a psicóloga tivesse a ideia de criar um espaço especializado. Hoje, ela tem uma clínica que, além de oferecer consulta a pacientes, faz o recrutamento e a seleção de pessoas para trabalhar em empresas parceiras. O foco é reinserir os pacientes, majoritariamente negros e LGBTQIA+, no mercado de trabalho. A empresa também promove encontros, palestras, rodas de conversa e outras estratégias de sensibilização sobre o tema.

Silva chama de traumatizantes algumas das suas experiências profissionais. Segundo ela, enquanto trabalhava no setor de recursos humanos, recebeu muitas demandas incompatíveis com a ética profissional.

A profissional afirma que o tratamento de um paciente negro com sintomas de baixa autoestima precisa passar pela reflexão acerca das implicações do racismo estrutural.

"Desde 2014, aproximadamente, eu procuro psicoterapia e percebo que é um pouco complicado para alguns profissionais lidarem com a temática do racismo, justamente por não terem muito contato com esse recorte racial", afirma Lacerda.

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Quando era paciente de psicoterapia, Marcos Lacerda, 29, sentiu que nem todas as suas demandas relacionadas com a pauta racial eram bem compreendidas pelos profissionais que o atendiam. Foi essa experiência pessoal que motivou o psicólogo analítico a se associar a uma clínica direcionada ao atendimento de grupos vulneráveis após sua formatura.

