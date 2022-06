Pai e filho morrem em acidente de carro que caiu em açude em Paranapanema

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois homens, que seriam pai e filho, morreram e uma mulher, esposa e mãe das vítimas, ficou ferida em acidente de carro no município de Paranapanema (SP), na madrugada deste domingo. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, policiais militares foram acionados para atenderem uma ocorrência de acidente de trânsito em uma estrada rural próximo à Rodovia Raposo Tavares no sentido Campina do Monte Alegre em frente à Fazenda Paracatuba, Vaca Magra, às 1h31.

No local, encontraram um veículo capotado próximo à uma "poça d'água", segundo o boletim de ocorrência. O motorista, identificado como David Leite Rodrigues, 47, e o filho dele, Gustavo Ribeiro Rodrigues, 21, já estavam sem vida. A mulher foi socorrida ao hospital de Paranapanema. O Corpo de Bombeiros foi chamado às 1h18 e uma equipe foi enviada ao local junto com o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), mas pai e filho já estavam em óbito. Os bombeiros confirmaram que o veículo foi encontrado capotado e submerso dentro de um açude.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, não foi encontrada habilitação em nome do motorista dentro do veículo. Garrafas de cerveja foram apreendidas dentro do carro e os policiais solicitaram exame necroscópico das duas vítimas que morreram. A perícia foi feita no local do acidente.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e lesão corporal na delegacia de Taquarituba. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Avaré (SP).