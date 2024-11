Promotoria pede prisão de 9 pessoas por morte de estudante em show no RJ

Uma empresa terceirizada, contratada por R$ 86 mil segundo o inquérito, enviou apenas dois eletricistas com uma diária de R$ 220 e três ajudantes. O engenheiro eletricista responsável, Eli Felipe Valadão Belo, não compareceu ao evento. Ele é um dos denunciados sob acusação de homicídio. A reportagem fez contato com Belo também na quinta, mas não recebeu resposta.

"As investigações apontam que a conduta dos indiciados, além de resultar em um homicídio por dolo eventual, demonstra ser uma prática usual do grupo, revelando fragilidade e amadorismo na organização por eles conduzidos", diz.

O festival é organizado pela 30e, produtora responsável por eventos como a próxima turnê de Gilberto Gil, em 2025, e apresentações do cantor Roberto Carlos no fim de novembro deste ano. A empresa foi procurada pela reportagem na quinta (31) e na sexta (1º), mas até a publicação não se pronunciou sobre o caso.

João Vinicius morreu ao encostar em um food truck durante o festival I Wanna Be Tour, quando foi eletrocutado. A denúncia aponta falhas como a presença de apenas dois eletricistas para um show com 12 mil pessoas, falta de supervisão técnica e alteração da cena da morte.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 13 pessoas e pediu a prisão preventiva (sem prazo) de nove pela morte do universitário João Vinícius Ferreira, 25, vítima de uma descarga elétrica em um festival de rock no dia 10 de março, na Barra da Tijuca.

