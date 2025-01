Prefeitura promete abrir Pacaembu ao público nesta terça (28), mas concessionária nega

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo anunciou que as áreas públicas do complexo esportivo do Pacaembu estarão abertas ao público a partir desta terça-feira (28), incluindo a piscina e a pista de atletismo. A concessionária Allegra Pacaembu, porém, nega ter alvará para fazer isso e diz que o espaço não vai abrir.

O anúncio da gestão Ricardo Nunes (MDB) aconteceu na manhã desta segunda (27), durante cerimônia de reinauguração do complexo, com a presença de alunos de escolas públicas. A Folha de S.Paulo não foi convidada para o evento, que contou com entrevista coletiva do secretário de Esporte, Rogério Lins (Podemos).

Ex-prefeito de Osasco, Lins disse que o complexo estará aberto já na manhã desta terça. "Já estão disponibilizados para a população todos os espaços. A partir de amanhã [terça], pode fazer o agendamento e vir aqui utilizar os espaços", afirmou.

À Folha de S.Paulo, na semana passada, Rafael Carvalho, sócio e diretor da Allegra Pacaembu, disse que o complexo só abrirá para o público quando tiver alvará de funcionamento ou um alvará de evento provisório, pedido pela secretaria municipal de Esporte (SEME) e emitido pela pasta municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL).

A prefeitura foi questionada pela reportagem se emitiu qualquer desses documentos, mas não respondeu. A reportagem não os localizou nos sistemas de transparência. O alvará de funcionamento depende do aceite das obras obrigatórias, o que ainda não aconteceu.

Já o alvará, provisório emitido na semana passada, era válido somente para a final da Copinha, realizada no sábado (25). Laudo da Polícia Militar, também provisório, destacou que o setor sul (que liga o complexo ao campo) ainda se encontra em obras e, para o jogo, seria cercado por tapumes para evitar o acesso a materiais de construção, como ferramentas, pedaços de madeira, ferro e tijolos.

"São objetos que podem ser utilizados para a quebra da ordem pública, sendo o responsável pelo local no ato da vistoria cientificado dos cuidados com esse ponto", informou a polícia. Para utilizar a pista de atletismo é necessário cruzar essa área em obra.

Além do estádio, o complexo conta com uma piscina olímpica cercada de arquibancada, duas quadras de tênis (uma coberta e outra descoberta) e um ginásio poliesportivo. Quando ainda era um CDC (clube da comunidade) municipal, contava com pista de caminhada que passava por todo o terreno, incluindo o contorno do gramado. Na reforma, a Allegra Pacaembu construiu uma pista de atletismo oficial, de cinco raias.

A piscina e a pista de caminhada terão acesso público e gratuito, de acordo com a concessionária, que disse à Folha de S.Paulo na semana passada que não exigirá cadastro para o ingresso no complexo e o uso desses dois equipamentos, apenas uma recomendação para que os usuários se cadastrem em um aplicativo.

Já o uso do ginásio e das quadras de tênis seguirá sendo cobrado, agora não mais pela prefeitura, mas pela Allegra. A reserva de espaços será através do aplicativo da Mercado Livre Arena Pacaembu, que não estava disponível para download às 21h desta segunda.

A concessionária diz que haverá um limite de 160 pessoas por dia utilizando o centro de tênis e 300 no ginásio poliesportivo. A capacidade diária da piscina é de mil pessoas e, da pista de atletismo, 1.500, de acordo com a Allegra.