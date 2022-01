Prefeitura emite alerta para risco de desmoronamento de falésias na Bahia

A cautela ocorre quase uma semana após o deslizamento de rochas com a queda de um paredão nos cânions localizados no Lago de Furnas, em Capitólio (MG). A tragédia provocou a morte de dez pessoas.

Na ocasião, o Crea lembrou que em dezembro de 2020, um desabamento nas falésias da praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, vitimou três pessoas, entre elas uma criança. O órgão ressaltou a importância de que profissionais e sociedade estejam atentos a essas regiões e evitem a proximidade.

O local recebeu avisos com placas que indicam perigo pela segunda vez, já que o risco seria existente desde pelo menos o ano passado. Há um ano, o município atendeu notificação da Ação Civil Pública do MPF (Ministério Público Federal) para fazer a mesma sinalização.

