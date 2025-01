Prefeitura de Diadema afasta GCM envolvido em ocorrência com morte na rodovia dos Imigrantes

As armas usadas na ação foram apreendidas e o caso, registrado no 3º DP de Diadema. "Diligências seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias", diz a SSP.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o GCM seguia pela estrada quando presenciou dois homens, de 24 e 30 anos, que tentavam roubar a motocicleta BMW G 310 GS de Carlos Eduardo Oliveira do Nascimento, no acostamento da rodovia —os suspeitos estavam em uma outra moto quando fizeram a abordagem.

