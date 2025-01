Passageiro de 67 anos morre ao cair de escada em desembarque de avião no interior de SP

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O auditor fiscal Marco Antonio D'Amico, de 67 anos, morreu após cair da escada de um avião durante o desembarque em São José do Rio Preto (a 440 km de São Paulo), no domingo (19).

Segundo testemunhas, o homem era um dos primeiros passageiros a descer da aeronave e teria tropeçado em um dos degraus enquanto desembarcava pela porta dianteira. Na queda, bateu a cabeça no chão e teve uma parada cardiorrespiratória.

Um passageiro fez os primeiros atendimentos, com manobras de massagem cardíaca até a chegada dos profissionais da Seção Contra Incêndio, da concessionária ASP (Aeroportos Paulistas), que administra o local.

Na sequência, Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foram chamados e seguiram com as manobras de ressuscitação, porém, a morte foi constatada no local.

"Apesar dos esforços de reanimação, o passageiro já estava sem sinais vitais. A concessionária ASP lamenta profundamente o ocorrido e expressa suas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor", disse em nota a concessionária.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita.

D'Amico estava no voo 3082 da Latam, que decolou do aeroporto de Congonhas às 17h35, e desembarcou no interior paulista, onde morava. O voo foi marcado por turbulências.

A reportagem procurou a Latam, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

D'Amico era auditor fiscal da Delegacia Regional Tributária de São José do Rio Preto e também era representante sindical do Sinafresp (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo).

''Marco Antonio foi um exemplo de compromisso com o serviço público e com a categoria dos auditores fiscais, atuando com dedicação incansável para fortalecer a união e defender os interesses de todos nós. Ao longo de sua trajetória, conquistou o respeito e a admiração de seus colegas, deixando um legado que seguirá como inspiração para as futuras gerações. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força e conforto para atravessar essa difícil perda. A memória de Marco Antonio D’Amico permanecerá viva em nossos corações e na história do Sinafresp'', escreveu o sindicato em nota.

O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para exame. O velório ocorre até as 20 horas desta segunda-feira (20) na Capela Prever. O corpo será cremado.