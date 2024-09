Organização Pan-Americana de Saúde afirma que há mais de 9.000 casos de oropouche nas Américas

Os sintomas da febre oropouche tendem a passar em sete dias e são semelhantes aos da dengue, chikungunya e algumas formas de zika, o que pode dificultar o diagnóstico. Pessoas de todas as idades podem contrair a doença, mas os casos são mais comuns entre crianças e jovens moradores de áreas com altas taxas dos mosquitos.

Para ajudar na identificação, localização e cuidados específicos com possíveis focos da doença, a Opas apresentou uma cartilha em três idiomas que estará disponível no site da organização (paho.org/pt/brasil) nos próximos dias.

Para coletar o Culicoides paraensis, a armadilha utilizada pelos pesquisadores é luminosa e contém atrativos químicos para os insetos, como CO2. A população também pode capturar esses mosquitos e, posteriormente, entregar para autoridades. Para isso, basta molhar os dedos indicadores com álcool, encostar no mosquito e colocá-lo em um frasco a ser entregue para equipes de vigilância.

A pesquisadora ainda alertou para cuidados com ações e vigilância eficazes que foquem no ambiente de proliferação desses mosquitos.

Segundo Vicari, países do continente europeu também notificaram 30 casos importados. Nos EUA, dos casos confirmados, 20 foram registrados no estado da Flórida e um em Nova York.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.