Operação no RJ termina com tiroteio dentro da Fiocruz e funcionária é ferida por estilhaços

A Fiocruz é uma das instituições que precisaram instalar, anos atrás, janelas blindadas contra a violência. A fundação se instalou no local antes do crescimento das comunidades ao redor, como Manguinhos e Jacarezinho.

Ao longo do dia, veículos blindados, os chamados caveirões, circularam dentro de Manguinhos, e moradores organizam um protesto. Pela manhã, a rua Leopoldo Bulhões, uma das principais vias da região, foi interditada temporariamente pela polícia, nos dois sentidos. Pessoas colocaram fogo em barricadas na via.

Diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada, André Neves afirmou que tem imagens mostrando a presença de traficantes no polo da Fiocruz.

De acordo com a Fiocruz, policiais civis entraram descaracterizados e sem autorização no campus. Um supervisor de uma empresa terceirizada que presta serviços de segurança foi levado algemado por policiais, segundo a fundação.

A Polícia Civil, por meio do DGPE (Departamento Geral de Polícia Especializada), informou inicialmente que quatro pessoas morreram na operação. Todas seriam suspeitas de envolvimento com o tráfico local.

A ação terminou com tiroteio entre suspeitos e policiais dentro da fundação, e um projétil atingiu a janela do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), a fábrica de vacinas. Estilhaços do tiro atingiram a trabalhadora que precisou receber atendimento.

