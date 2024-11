ONGs pedem ação da Unesco para pantanal não perder título de Patrimônio Natural

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pantanal pode deixar de existir como o conhecemos hoje. Em meio a recorde de queimadas, o bioma corre o risco de perder sua biodiversidade peculiar e o título de Patrimônio Natural da Humanidade. É o que alertam, em carta, instituições nacionais e internacionais de defesa ambiental.

A devastação por incêndios, agravados pelas mudanças climáticas, foi descrito em documento enviado, na segunda-feira (19), a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). A carta, assinada por ONGs brasileiras e internacionais, demanda ações emergenciais e que o bioma seja incluído na Lista do Patrimônio Mundial em Perigo -um programa especial de preservação.

A carta também destaca que "políticas públicas insuficientes, flexibilização de leis ambientais e fiscalização incipiente" contribuíram para a rápida degradação do bioma, com impactos severos para o armazenamento de carbono e a preservação da biodiversidade, da cultura e dos meios de subsistência dos povos indígenas.

Entre as instituições brasileiras que assinam a carta estão o Instituto SOS Pantanal e a Associação Onçafari. Elas endereçaram a comunicação ao diretor do Centro do Patrimônio Mundial da Unesco, o arquiteto camaronês Lazare Eloundou Assomo, e ao diretor do Programa do Patrimônio Mundial da IUCN (União Internacional Para a Conservação da Natureza), o geólogo britânico Tim Badman.

No programa especial de preservação da Unesco, se incluso, o pantanal poderá receber assistência imediata do Fundo do Patrimônio Mundial, alocado por um comitê especializado.

O bioma enfrenta em 2024 a pior estiagem em 70 anos. Essa situação preconiza perdas ainda mais severas do que as registradas durante as queimadas e a seca registradas em 2020, quando a região teve a sua maior devastação, diz o SOS Pantanal.

Em julho deste ano, durante cerimônia realizada em Nova Déli, na Índia, a Unesco reconheceu o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses como o mais novo Patrimônio Natural da Humanidade, do Brasil. Esta foi a primeira vez em 23 anos que o país conseguou integrar um novo local ao rol.

Ao todo, o Brasil passou a ter 24 títulos de Patrimônio Mundial: 15 deles culturais, 8 naturais e 1 misto. Além dos Lençóis Maranhenses e a Área de Conservação do Pantanal, a Unesco já reconheceu outros atrativos brasileiros como Patrimônio Natural da Humanidade. São eles:

Complexo de Conservação da Amazônia Central (AM)

Reservas Sudeste da Mata Atlântica (PR/SP)

Áreas Protegidas do Cerrado (GO)

Parque Nacional do Iguaçu (PR)

Reservas da Mata Atlântica da Costa do Descobrimento (BA/ES)

Ilhas Atlânticas Brasileiras (PE/RN)