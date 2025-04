Fortes chuvas provocam acionamento de sirenes no Rio e deixam quase 200 desalojados em Angra

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O forte volume de chuvas registrado entre a noite de sexta-feira (4) e a manhã deste sábado (5) no Rio de Janeiro levou a Defesa Civil a emitir alertas em municípios da Baixada Fluminense e na capital.

Em Angra dos Reis, o boletim mais recente da prefeitura aponta que são 193 desalojados na cidade, sem registro de feridos.

O acumulado das chuvas nas últimas 48 horas chegou a 347 milímetros e fez transbordar os rios Japuíba e Caputera, segundo a gestão municipal, que abriu 36 pontos de apoio e quatro abrigos para os desalojados.

Até a manhã deste sábado, as sirenes de alerta tocaram em 42 bairros.

Em Belford Roxo, na Baixada, os bombeiros atuam para localizar uma mulher que estaria desaparecida. A corporação foi acionada às 5h34 e segue as buscas pela terra e por rio.

Na capital do estado, a Defesa Civil municipal voltou a acionar às 11h oito sirenes em Borel e Andaraí, duas comunidades da Grande Tijuca. Elas já haviam sido acionadas às 6h deste sábado nas duas comunidades e na de Formiga.

O prefeito Eduardo Paes (PSD) afirmou que os órgãos da gestão municipal agem para mitigar os problemas e recomendou à população ficar em casa diante da previsão de chuva forte durante o sábado.

"Aproveita para ler um livro, ver uma série. Tem muita árvore caída, muito bolsão d’água, e os órgãos precisam trabalhar", disse Paes em vídeo publicado nas suas redes sociais.

Até o meio-dia, havia registros de dez bolsões d'água e 12 quedas de árvore na cidade.

O governo do estado afirmou que enviou para Angra 800 itens com colchões, garrafas de água, fronhas, travesseiros, cobertas e lençóis, além de 2.000 cestas básicas.

Permanece o risco hidrológico muito alto nas regiões Costa Verde (Angra dos Reis), Baixada Fluminense (Duque de Caxias e São João de Meriti), Baixada Litorânea (Rio das Ostras) e Capital.

Impactos também foram registrados na região serrana, onde a subida da serra de Petrópolis chegou a ser fechada por cerca de uma hora na manhã deste sábado. Na cidade, a Defesa Civil também acionou as sirenes para as pessoas se direcionarem aos pontos de apoio.

O governador Cláudio Castro (PL) está no município acompanhando a situação das chuvas no estado.

Até as 11h, a BR-040 estava com trechos em meia-pista no km 90, na descida da serra, por causa de queda de árvore e no km 113, no sentido Rio. No sentido Juiz de Fora (MG), há um desvio no km 112 por causa de alagamento na pista.

Na sexta, a rodovia chegou a ser interditada na altura do km 111, em Caxias, por causa das chuvas.

Trechos da rodovia Rio-Santos também foram interrompidos neste sábado. A interdição acontece entre os km 428 e 542, regiões de Angra dos Reis (RJ), Paraty (RJ) e Mangaratiba (RJ).