Após chuvas fortes, rodovias em SP e RJ são interrompidas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o alto volume de chuva desta sexta-feira (4), trechos da rodovia Rio-Santos foram interrompidos. A interdição acontece entre os km 428 e 542, regiões de Angra dos Reis (RJ), Paraty (RJ) e Mangaratiba (RJ).

No início da tarde deste sábado (5), a rodovia permanece interditada. Antes da liberação, uma equipe fará uma vistoria nos trechos interditados para verificar o risco de liberar a rodovia para o tráfego.

Em nota, a concessionária CCR Rio-Santos afirma que alguns pontos registraram 302 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, volume que deixou o solo encharcado e aumentou significativamente o risco de deslizamentos e outras ocorrências mais graves.

Apesar da chuva forte, a concessionária diz que não há registro de ocorrência na rodovia e orienta que motoristas redobrem a atenção, sigam orientações das autoridades e se informem sobre as condições do tempo antes de viajar.

Além da Rio-Santos, a Serra Antiga da Tamoios, em São Paulo, foi interrompida desde às 23h30 desta sexta. Carros estão passando Serra Nova com a chamada Operação Comboio.

De acordo com a concessionária, as equipes de sinalização estão posicionadas no km 59 (trecho de planalto) do sentido litoral e, no trecho urbano de Caraguatatuba, próximo ao acesso para a Serra Nova, no sentido São José dos Campos.

Na operação, todos os veículos que estão no sentido São José dos Campos sobem juntos. Para aqueles que estão no sentido litoral, os comboios são realizados separadamente —primeiro passam os veículos de passeio, depois os veículos de carga e, por último, veículos com produtos perigosos.

A tempestade deixou a estrada que liga Santos a São Vicente alagada temporariamente e derrubou árvores sobre a fiação elétrica, o que causou a interrupção no fornecimento de energia.

A Defesa Civil afirma que outros trechos registraram ocorrência em meio ao temporal. Em Diadema, região metropolitana de São Paulo, a chuva derrubou parcialmente muros deixou alguns pontos alagados.

Em São Sebastião, a queda de uma árvore de grande porte sobre rodovia SP-55 causou interdição total. O trânsito já foi liberado.

Em Ubatuba, às 23h15, foram registrados pontos de alagamento, quedas de árvores no município e ao menos 19 pessoas ficaram ilhadas em duas casa. De acordo com a Defesa Civil, elas foram encaminhadas para um abrigo emergencial.

Também foram registrados alagamentos e inundações em outros bairros e 15 quedas de árvores. Uma delas caiu na varanda de uma casa, mas não foi necessária a evacuação de moradores. Outra árvore caiu na pista da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), no km 73, o que causou a interdição parcial da vida.

Neste sábado, o tempo amanheceu nublado e com chuva fraca em grande parte do território paulista. A previsão é que o dia seja marcado por temperaturas frias em toda a região central e na faixa leste do estado de São Paulo, com chuva fraca persistente ao longo de todo o dia.

A Defesa Civil afirma que, como o solo já se encontra encharcado devido aos altos acumulados registrado, recomenda-se atenção redobrada às áreas de risco. O órgão vai encaminhar materiais de ajuda humanitária para apoiar as famílias afetadas.