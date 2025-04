Com 55, vítima deixa pai de 99 e mãe de 91 após acidente em RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sete pessoas morreram em um acidente na cidade de Imigrante (RS) na manhã desta sexta-feira (4). As vítimas eram estudantes do curso de paisagismo do Colégio Politécnico da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) que estavam em um ônibus com destino ao cactário Horst para uma visita de campo.

Uma das mortas era uma aluna que tinha 55 anos e deixou, além de dois filhos, os pais, ambos com mais de 90 anos.

*

QUEM ERAM OS ALUNOS

DILVANI HOCH

Aos 55 anos, Dilvani havia se mudado recentemente para Santa Maria para morar com a filha. Ela deixa dois filhos. Segundo o Jornal Cidadão, veículo de comunicação com 33 anos de atuação na região de São Pedro do Sul, Dilvani também deixou seus pais, Amélia, de 91 anos, e Alcindo, de 99, que até esta sexta-feira ainda não sabiam de sua morte.

MARISETE MAURER

Com 54 anos, morava em São Pedro do Sul e era iniciante no curso de paisagismo. Marisete trabalhava como terapeuta energética e se definia, em sua página no Instagram, como uma "cuidadora do corpo por terapias e massagens". Ela deixa duas filhas e um neto. Segundo o Jornal Cidadão, sua irmã Izolete contou que ela estava muito feliz por realizar o sonho de estudar paisagismo.

Pelo Facebook, sua amiga Alice Mariano prestou uma homenagem: "Meu coração está apertado. Acho que faz sentido Deus levar para perto pessoas que são boas demais para este mundo (...) Mari, você é uma das pessoas que amei desde que conheci (...) Teu coração gigante hoje invade os céus", escreveu.

JANAYNA FINKLER

Com 21 anos, era uma das vítimas mais jovens do acidente. Bolsista no Laboratório Prático de Floricultura, Paisagismo, Arte Floral, Silvicultura, Jardinagem e Botânica, havia iniciado os estudos no Colégio Politécnico há cerca de um mês.

FLÁVIA MARCUZZO DOTTO

Tinha 44 anos e era natural de Vale Vêneto (RS). Pelo Instagram, seu filho Fernando, engenheiro civil, fez uma publicação em sua homenagem: "Te amo, te amo, te amo para sempre. Obrigado por tanto que fez em vida. Nos acompanhe do céu junto da Nossa Senhora, tá?", escreveu.

PAULO VICTOR ESTEFANÓI ANTUNES

Com 27 anos, era o único homem entre os passageiros do ônibus que morreram. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela UFSM em 2024, era calouro no curso de paisagismo. Em suas redes sociais, há várias mensagens afetuosas entre ele e a mãe. Em uma publicação de janeiro, Marli Antunes comentou: "Amor da mãe", e ele respondeu: "Amo a senhora". Pelo Facebook, sua irmã -com o perfil em luto- informou os detalhes do velório e sepultamento.

FÁTIMA COPATTI

Tinha 69 anos. Não há muitas informações públicas sobre ela. Nas redes sociais, uma amiga postou uma homenagem: "Te levarei para sempre em meu coração. Foste neste plano minha irmã de alma, minha amiga mais querida. Vivemos inúmeros momentos inesquecíveis, alegres e também tristes. Jamais te esquecerei. Que Deus conforte o coração de todos nós, em especial de sua linda família e dos milhares de amigos que fizeste neste plano. Descanse em paz", escreveu Marcia Regina Coelho Fracari no Facebook.

ELIZETH FAUTH VARGAS

Era a vítima mais velha do acidente, com 71 anos.