O que é pani puri, comida de rua indiana homenageada no Google

Há várias teorias, inclusive mitológicas, sobre a origem do pani puri. Uma delas aponta que ele remonta ao Império Mogol, do século 16 ao século 19, período durante o qual o Taj Mahal foi construído.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A página inicial do Google nesta quarta-feira (12) mostra um doodle (versão do logotipo do buscador) que leva a um jogo online inspirado no pani puri, uma comida de rua popular no sul da Ásia, principalmente na Índia.

