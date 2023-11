Miliciano é encontrado morto após troca de tiros na zona oeste do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O miliciano Allan Ribeiro Soares, conhecido como Nanan, foi encontrado morto após uma troca de tiros na noite de sexta (3) na zona oeste do Rio de Janeiro.

O corpo de Nanan foi achado pela PM após a corporação ter sido notificada sobre um tiroteio nas comunidades do Complexo João 23. O 27º Batalhão da Polícia Militar, em Santa Cruz, recebeu o alerta.

Um segundo corpo ainda não identificado estava ao lado do miliciano morto. Os dois homens tinham com marcas de tiros e foram localizados na rua Vinte e Três.

No local, a PM também diz ter encontrado uma pistola e quatro carregadores com munição. A Polícia Civil afirma que já fez a perícia no local. Investigações estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Nanan era um dos criminosos mais procurados do Rio

Ele era integrante da milícia comandada por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, mas deixou o grupo após o assassinato de um de seus homens de confiança. Ele virou um dos principais rivais de Zinho.

Zinho assumiu comando de milícia após a morte de Ecko, em 2021. Ecko foi mort durante uma operação da Polícia Civil do Rio. Ele foi baleado com dois tiros em uma ação para prendê-lo em uma casa da comunidade de Três Pontes, no bairro de Paciência, na zona oeste.