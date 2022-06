Jorge Jesus publica vídeo mostrando primeiro dia de trabalho no Fenerbahçe

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Desde sexta-feira (10) em Istambul, Jorge Jesus publicou neste domingo (12) um vídeo em seu perfil oficial no Instagram mostrando seu primeiro dia de trabalho no Fenerbahçe.

O clube anunciou a contratação do ex-comandante do Flamengo na quinta-feira (9). O português assinou contrato de um ano com a equipe turca com um salário de 7 milhões de euros.

"Primeiro dia na nossa nova casa de trabalho. Estamos prontos", escreveu o treinador que teve a sessão de comentários invadida por torcedores do Flamengo em sua maioria desejando sorte na nova jornada.

Jorge Jesus estava sem clube desde dezembro de 2021, quando teve seu contrato rescindido com o Benfica. Pela equipe de Portugal, esteve à frente por 83 jogos e venceu 52 deles, com 183 gols marcados e 80 sofridos.

Durante o período em que esteve livre no mercado, Jorge Jesus esteve no Rio de Janeiro e chegou a agitar torcedores do Flamengo, principalmente diante de declarações do treinador de que tinha entre seus planos futuros um retorno ao Brasil, mas seu retorno à Gávea não foi dessa vez.