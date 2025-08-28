   Compartilhe este texto

Igrejas de Belém criam plataforma de hospedagem gratuita para a COP30

Por Folha de São Paulo

28/08/2025 21h00 — em
Variedades



BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Há pouco mais de dois meses para a COP30, conferência do clima da ONU que será realizada em Belém, igrejas católicas e evangélicas da capital paraense se uniram em uma iniciativa inédita e criaram uma plataforma de acomodações gratuitas para o evento.

A organização pretende cadastrar de 1.000 a 3.000 leitos, em até 45 dias. As vagas estarão disponíveis para os hóspedes a partir de 1º de setembro no site www.hospitalidadecomproposito.org.

A Rede de Hospitalidade com Propósito, como foi chamada a iniciativa, foi criada após reuniões da rede Tela, de empreendedores cristãos. A ideia é fazer frente à crise gerada pelos altos preços cobrados pelas hospedagens no período da conferência, que ocorrerá de 10 a 21 de novembro.

"Estamos num movimento de tentar reverter essa má impressão que ficou do povo paraense, que está sendo visto como explorador, cobrando preços abusivos pela hospedagem. Sabemos que muita gente está fazendo isso, mas também tem muita gente aqui que não concorda com essa prática. Somos um povo conhecido por ser acolhedor", diz Andrea Cunha, coordenadora de relacionamento e mobilização da Rede Hospitalidade com Propósito.

Para isso, o movimento chamou igrejas de diferentes tradições cristãs para colaborar cedendo espaços, sem cobrança.

"As igrejas têm chácaras e sítios grandes, que comportam muitas pessoas, onde são realizados retiros e eventos, e estamos chamando essas instituições para promover a hospitalidade, recebendo com carinho, segurança, conforto e acolhimento", reforça Cunha.

O cadastro para anfitriões, igrejas e instituições parceiras começou na terça-feira (26). "Ele vai ficar aberto até atingirmos o número esperado, mas vamos abrir para os hóspedes já no dia 1º [de setembro] porque esperamos ter um número razoável de leitos cadastrados", estima.

A regra para quem pretende oferecer leitos é que as acomodações sejam confortáveis, com privacidade e em locais seguros, que facilitem a entrada e saída, já que os visitantes devem passar o dia nos eventos.

Quem pretende solicitar hospedagem deve comprovar que vai participar de programações da COP30.

"A comprovação é simples, com algum documento, mesmo que seja de uma programação paralela. Isso é importante porque a plataforma foi criada com foco na COP30."

Os leitos devem ser distribuídos entre a capital e municípios da região metropolitana, como Ananindeua, Benevides, Benfica e Marituba, onde boa parte dos espaços das igrejas está localizado.

"Um segundo passo vai ser tentar resolver a questão da mobilidade, mas por enquanto vamos garantir que as pessoas que queiram vir para a COP sejam recebidas gratuitamente por uma família cristã ou encontrem um leito a preço justo", explica.

Igrejas ou parceiros que procurem a plataforma, mas que tenham interesse em cobrar pelas acomodações, serão encaminhados para a plataforma oficial de hospedagem do governo federal.

"Não temos interesse de concorrer com hotéis e a plataforma do governo, mas ser mais uma alternativa de hospedagem. Vamos apelar para o bom senso dessas pessoas, para que, se forem cobrar, cobrem preços justos", diz.

Entre as acomodações que já estão sendo cadastradas na plataforma, está a da Igreja Batista da Lagoinha, localizada em shopping no bairro Sacramenta, a 2,7 km do Parque da Cidade, principal espaço de realização da COP30 em Belém.

A instituição vai oferecer 13 quartos e mais 200 lugares, esses divididos em dois auditórios, que serão transformados em alojamento.

"No caso dos auditórios, serão adaptados com colchões, mais direcionados a estudantes que não têm onde ficar. Acima de tudo queremos despertar as pessoas para se engajarem para acolher os estrangeiros, como a própria palavra de Deus diz", reforça o pastor Maxuell Barros.

Outro espaço que está cadastrado na plataforma é a chácara da Igreja Batista Missionária da Amazônia, localizada em Benevides, a 27 km do Parque da Cidade. Lá estarão disponíveis 200 acomodações individuais e 8 apartamentos para casais.

