Idosa morre na mesma agência no Rio onde mulher tentou sacar empréstimo com 'tio Paulo'

No dia 2 de maio, a Justiça do Rio de Janeiro determinou a soltura de Erika, atendendo pedido de revogação de prisão preventiva feito pela defesa, mas acatou a denúncia da Promotoria, tornando Erika ré. Ela responde pelos crimes em liberdade.

Erika disse não ter percebido que o homem já estava morto durante o atendimento no caixa. Ela foi presa em flagrante por tentativa de estelionato e vilipêndio a cadáver (tratar de maneira desrespeitosa o corpo) no dia 16 de abril.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h após a mulher de 60 anos sofrer um mal súbito no local. Quando as equipes do quartel de Campo Grande chegaram ao banco, no entanto, a idosa já havia morrido.

RIO DE JANEIRO, RS (FOLHAPRESS) - Uma idosa morreu na tarde de quarta-feira (8) na mesma agência bancária em que ocorreu o caso da mulher que tentou sacar um empréstimo com um parente morto em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.