Ônibus são incendiados na região central de Porto Alegre

"As chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros, enquanto a Brigada Militar assumiu a responsabilidade pela segurança da região", continua a nota da secretaria. "A ocorrência ainda está em andamento e a Brigada Militar está coordenando esforços para garantir a integridade e ordem no local."

Ainda não há informações sobre a motivação do protesto, que ocorreu na esquina das avenidas Princesa Isabel e João Pessoa, em frente a um conjunto habitacional chamado Residencial Princesa Isabel. Segundo a Rádio Gaúcha, os primeiros policiais a chegar ao local foram atacados com pedras.

"Informações preliminares apontam que aproximadamente 50 pessoas bloquearam a via e lançaram um artefato incendiário, possivelmente um coquetel molotov, com o intuito de inflamar dois ônibus", informou a Secretaria de Segurança Pública.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois ônibus foram incendiados em um protesto na noite deste domingo (19), que ainda convive com impactos das enchentes que assolam o estado desde o início do mês. As chamas já foram contidas e não há informações sobre vítimas.

