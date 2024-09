Fogo atinge área próxima a hangar da Latam no aeroporto de São Carlos (SP)

A decisão foi tomada após uma reunião do gabinete de crise do governo paulista, devido à continuidade das condições climáticas de risco nos próximos dias.

Em Presidente Prudente e Marília, dizem os meteorologistas da Defesa Civil, os termômetros podem registrar temperaturas de 39°C com umidade relativa do ar abaixo dos 25%.

No interior do automóvel foram encontrados substâncias inflamáveis e sacos de estopa.

São Carlos era uma das 14 cidades do estado de São Paulo com focos de incêndio às 18h desta quarta-feira, segundo balanço da Defesa Civil.

Em nota, a concessionária afirmou que no início da noite não havia mais queimadas na região do aeroporto.

Foram mobilizados bombeiros e um avião agrícola para a contenção do fogo, além do apoio da Defesa Civil local e do helicóptero Águia da Polícia Militar. A brigada de incêndio da Latam também participou da ação.

