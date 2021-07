Festa em casa de swing com cerca de 300 pessoas é encerrada no Rio

As baladas seguem proibidas de funcionar no município do Rio, como determina o decreto em vigor.

Na sua página no Instagram e no site da casa, o local é definido como uma casa de swing e balada liberal. Eventos semanais eram divulgados pelas suas redes sociais.

