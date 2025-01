Enel terá que fornecer relatório detalhado sobre riscos de quedas de árvores

De acordo com o governo estadual, isso deve viabilizar a adoção de mecanismos que garantam informações em tempo real à Arsesp e a organização de ações com outros órgãos públicos em momentos de crise.

Agora, o desembargador Oswaldo Luiz Palu acolheu parcialmente agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo apresentado pela Procuradoria, exigindo que a Enel repasse à Arsesp informações sobre as árvores e a localização geográfica de cada interrupção em tempo real.

O fornecimento desses dados já havia sido determinado pela Justiça em novembro, mas a Enel conseguiu derrubar a decisão, alegando que que não é dela a responsabilidade sobre as árvores que interferem no sistema elétrico.

A Procuradoria, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) e o Procon entraram em outubro com ação civil pública cobrando que a Enel fornecesse uma série de informações à agência reguladora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo atendeu parcialmente pedido da Procuradoria Geral do Estado (PGE/SP) e voltou a determinar que a concessionária de energia elétrica Enel São Paulo apresente relatório com a quantidade e o local das árvores que oferecem risco à continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica na região metropolitana.

