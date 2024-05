Em SC, motorista tira crianças pela saída de emergência do ônibus antes de ser engolido pela água

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O motorista de um ônibus escolar da prefeitura de Capinzal (SC) retirou dez estudantes pela saída de emergência do teto do veículo antes de ele ser engolido pela água, no início da tarde desta quinta-feira (2). Ninguém se feriu.

Capinzal é uma das cidades de Santa Catarina que calcula prejuízos por causa das fortes chuvas.

Uma imagem feita pelo motorista mostra o veículo na rua já parcialmente submerso, na comunidade Linha Oficina, interior do município, horas depois de retirar os estudantes, que têm idades entre 12 e 15 anos.

Os alunos retornavam das aulas quando o motorista, Leumar Ribas, percebeu que o nível da água já estava elevado, o que haveria risco para a passagem do ônibus.

O motorista relatou à prefeitura que ficou um tempo com o veículo parado, esperando a água baixar. Mas, como o nível da água só subia, ele optou pela segunda saída emergência, localizada no teto do veículo.

"Após este momento, todos se dirigiram em segurança até uma residência próxima ao local", disse a prefeitura, em nota.