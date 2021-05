Elon Musk se recusa a vender criptomoeda Dogecoin

“Sim, não vendi e não pretendo vender Dogecoin”, disse Musk no Tweet. Ele parece acreditar em um futuro da Dogecoin e revelou na mesma semana que já está trabalhando com responsáveis para melhorar a eficiência de transação, querendo até enviar um satélite à Lua.

