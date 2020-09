Dia do Sexo: dicas para comemorar a data com prazer

No dia 6 de setembro é comemorado o Dia do Sexo, uma data bastante sugestiva para quem adora apimentar a relação. Para comemorar, o site UOL listou algumas dicas inspiradoras para colocar em prática e sentir prazer sozinha ou acompanhada.

Veja as dicas

1. No papai-mamãe, tente colocar um travesseiro ou uma almofada sob os quadris. Ao ficar mais "empinada", você sente melhor os movimentos do pênis.

2. Sexo anal a seco não rola. O ânus não tem com lubrificação natural, como a vagina. Assim, apostar num lubrificante à base de água, que não rompe a camisinha, facilita muito a vida.

3. Na hora em que o parceiro for masturbá-la, coloque sua mão sobre a dele e mostre direitinho, conduzindo os movimentos, o ritmo e o tipo de toque que prefere.

4. Fantasiar que são pessoas diferentes na cama - uma rainha, um médico, uma bombeira, etc. faz com que casais transem de um jeito diferente - e até mais solto e lúdico - do que o habitual.

5. Um pouco de egoísmo na cama não faz mal algum, sabia? Pare de encanar se está agradando ou não e concentre-se no seu prazer, nas suas sensações, nas suas fantasias.

6. O sexo também acontece no cérebro. Por isso, falar palavras picantes na hora H e trocar mensagens safadas podem ser o estímulo necessário para intensos momentos de prazer.

7. No 69, fique por cima. E, em vez de apenas encaixar a vagina na boca do par e aproveitar o momento, aproveite para esfregá-la no rosto dele e experimentar outras sensações.

8. Transar em pé pode ser algo interessante para tirar o marasmo de relacionamentos longos. Como o encaixe é diferente, a sensação também é outra. Com ele por trás, ainda dá para manipular o clitóris.

9. Compartilhe com o par o que a leva ao orgasmo durante a masturbação. Primeiro agrade-se e descubra como obter prazer, depois o vivencie com alguém.

10. Esqueça o rótulo "boa de cama". É um conceito machista, que prioriza apenas o prazer masculino, limitante e falso, pois determina que a mulher tem que estar sempre a fim.

11. O prazer feminino é diferente em cada mulher. Conheça o que a faz gozar e abra o jogo com o par sobre o que espera e deseja em vez de ficar esperando que ele adivinhe.

12. Se você curte penetração profunda, deite-se na cama com o quadril quase na beirada e, quando o parceiro começar a se movimentar, levante uma das pernas o mais alto que puder.