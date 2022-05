Dia das Mães: 5 dicas da Netflix que se encaixam na sua rotina

Para comemorar este Dia das Mães, nada melhor do que tirar um tempinho para relaxar e aproveitar com a família ou até mesmo sozinha, não é mesmo? Se você é uma mãe fã de cinema e televisão, mas está com pouco tempo para assistir um filme ou maratonar a série que todo mundo está comentando, saiba que nem tudo está perdido.

Existem algumas dicas para otimizar o uso das plataformas de streaming, que podem ajudar na hora de encaixar o momento de descanso ou lazer na sua rotina. Para melhor utilizar o serviço Netflix, por exemplo, confira algumas sugestões:

Legendas: Enquanto a TV principal da casa está ocupada pelos pequenos - ou eles estão na sonequinha da tarde -, aproveite as legendas no tablet ou celular: você assiste no mudo, mas ligada em tudo o que está acontecendo.

Playlist 'Continuar Assistindo' e 'Minha Lista': As melhores amigas para você nunca perder as recomendações que te enviaram ou que você viu no grupo de WhatsApp.

​'Gostei': A cada vez que se usa o 'joinha', a Netflix entende seus gostos e recomenda títulos semelhantes. Isso significa que, toda vez que você volta para a Netflix, já tem um novo título esperando por você.

​Lembrete: Viu que a nova temporada de sua série favorita vai estrear ou se interessou por um título que viu por aí? Acione o 'Lembrar' e a Netflix te avisa assim que estiver disponível.

Séries curtas: Finalmente conseguiu uma meia hora só sua? Confira dicas de séries que tem episódios de apenas 30 minutinhos.

Grace and Frankie

A última temporada já está disponível na plataforma e é possível acompanhar as amigas Grace e Frankie estreitarem os laços após seus maridos pedirem divórcio para se casar um com o outro.

A Sogra que Te Pariu

Quando a pandemia começa, Dona Isadir não pensa duas vezes antes de alugar seu apartamento no Cachambi, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para ficar mais perto da família. Mas a decisão de permanecer por tempo indefinido na mansão do filho Carlos, na Barra da Tijuca, é tomada de forma unilateral e sem aviso prévio - para desespero da esposa dele, Alice.

Emily em Paris

Na segunda temporada, Emily está mais acostumada com a vida em Paris, mas ainda não entende bem os franceses. Depois de entrar em um triângulo amoroso com o vizinho e sua primeira amiga francesa, ela está determinada a se concentrar no trabalho, que fica cada vez mais complicado. Para piorar a situação, no curso de francês, ela conhece um estrangeiro muito interessante — e irritante.

Desejo Sombrio

A prestigiada advogada e professora universitária Alma Solares vai passar um tempo com uma amiga que está vivendo o luto de uma separação. Nesse período, ela tem um encontro ardente com um jovem de 23 anos. Quando volta para sua família, ela decide esquecer o que aconteceu, mas as coisas não são tão fáceis como parecem. O que era para ser uma simples aventura se torna uma paixão arrebatadora e uma obsessão perigosa, trazendo à tona segredos que podem mudar o rumo de sua vida.

Heartstopper

Um garoto conhece outro garoto. Os dois fazem amizade e acabam se apaixonando. O meigo Charlie e o fã de rúgbi Nick se conhecem no colégio. Mas logo essa amizade improvável começa a se transformar em romance. Agora, Charlie, Nick e seu círculo de amigos precisam encarar essa jornada de autodescoberta e aceitação, apoiando uns aos outros e aprendendo a ser eles mesmos.

Atypical

Atypical conta a história de Sam (Keir Gilchrist), um rapaz de 19 anos no espectro autista em busca do amor e da independência. Enquanto Sam embarca nessa jornada de autodescoberta divertida e emocionante, o resto da família também precisa lidar com mudanças em suas próprias vidas e enfrentar a seguinte questão: o que realmente significa ser normal?

Mãe Só Tem Duas

Depois de descobrirem que suas bebês foram trocadas na maternidade, duas mulheres acham uma saída inusitada: formar uma família.