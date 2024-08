Com incêndios, atendimentos por infecções respiratórias sobem 60% em Ribeirão Preto

Ela afirma que a prefeitura reforçou as equipes médicas e de enfermagem nas UPAs e também os estoques de medicamentos e outros insumos, como soro fisiológico. "Se houver necessidade de aumento expressivo de oxigênio, as empresas já estão avisadas e preparadas para nos socorrer."

"Use bastante lavagem, se você estiver dentro de ambiente fechado tente usar algum tipo de umidificador de ambiente, como umidificadores, toalhas molhadas, baldes de água. O uso do ar-condicionado piora ainda mais a umidade."

Mas, com um ar seco e extremamente poluído, as mucosas nasais perdem muito líquido e ressecam. Surgem aí sintomas como irritabilidade na garganta e sangramento nasal.

De acordo com o pneumologista Luiz Renato Alves, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, a região vive o pior cenário. "Temos a combinação de uma estiagem absurda associada a essa poluição ambiental decorrente das queimadas. Estamos respirando um ar extremamente poluído", diz.

A cidade está com umidade relativa do ar abaixo de 20%, enquanto a ideal para saúde humana deve estar entre 50% e 60%.

Ela afirma que há uma preocupação com um aumento ainda maior nos atendimentos nos próximos dias, especialmente na segunda (26) e terça-feira (27), quando é esperado um agravamento nos casos das complicações respiratórias devido à baixa umidade relativa do ar e a inalação de fumaça.

Neste sábado, o índice de qualidade do ar (IQA) e de poluição do ar (PM2,5) em Ribeirão chegou a estar 14 vezes acima do recomendável pela OMS (Organização Mundial de Saúde), segundo o IQAir, uma entidade com sede na suíça que faz medições da qualidade do ar, a partir de estações de todo o mundo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.