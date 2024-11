Chuva deixa São Paulo em estado de atenção por 3 h; mais de 52 mil estão sem energia na cidade

Este domingo (3) começa com muitas nuvens, momentos de abertura de sol, com chuva fraca e isolada durante a manhã. No período da tarde, segundo o CGE, podem ocorrer pancadas de chuva mais generalizadas, em razão da propagação de áreas de instabilidade, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. A temperatura deve oscilar entre 19°C e 26°C.

Neste sábado, a combinação de calor e a entrada da brisa marítima provocou o aumento de nuvens e as pancadas de chuva aconteciam de forma isolada, rápida, mas com possibilidade de forte intensidade.

De acordo com o CGE, os córregos do Rio Verde e Itaim chegaram a transbordar.

Conforme o alerta, a cidade era afetada por áreas de instabilidade formadas pelo ar quente e úmido, que provocavam pancadas de chuva com intensidade que variava de moderada a forte entre as zonas oeste, sul, marginal Pinheiros e centro.

