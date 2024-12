Chuva com granizo estraga casas e carros em Cajamar (SP) neste domingo (29)

CAJAMAR E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de Cajamar, na Grande São Paulo, sofreu com uma tempestade na tarde deste domingo (29). A chuva causou prejuízos materiais em vários bairros do município. Não há informações sobre feridos.

Os ventos fortes e a queda de granizo provocaram danos em veículos, destelhamentos de casas e atingiram um shopping da região.

Segundo a Defesa Civil do estado de São Paulo, "equipes estão em campo contabilizando os prejuízos, com o acompanhamento do CGE".

Relatos de moradores apontam que várias residências e comércios estão sem energia elétrica. Nas redes sociais, internautas postaram fotos e vídeos ressaltando a força da tempestade e destacando os prejuízos sofridos.

No estacionamento do Anhanguera Parque Shopping havia pelo menos cinco carros com vidros quebrados, além de dezenas com a lataria amassada.

Ao menos dois muros no bairro do Portal dos Ipês caíram com a força da chuva. Na região da rua das Amarilis, a via alagou e a água invadiu um comércio.

Outras cidades do interior de São Paulo também registram fortes tempestades neste domingo, mas sem registro de vítimas ou danos até o momento.

As cidades no entorno de Assis, Ourinhos, Itapevi, Cotia, Araraquara, São Carlos, São José dos Campos e Campinas apresentam ventos fortes, chuva e raios.

Segundo a Defesa Civil do Estado, em São José dos Campos existe um ponto de alagamento na rua Conde Francisco Matarazzo, no Jardim Telespark. As equipes permanecem em campo realizando vistorias em áreas de risco.