São Paulo deve registrar temperaturas acima de 30°C e tem alerta de baixa umidade do ar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma massa de ar seco deverá proporcionar temperaturas em elevação durante as tardes e possibilidade de baixa umidade do ar em praticamente todo o estado de São Paulo nesta semana.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), com o veranico previsto para este início de maio, as temperaturas sobem gradualmente entre esta terça-feira (6) e sexta (9).

Na capital paulista, por exemplo, a máxima na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte do município, deverá oscilar entre 27°C nesta terça e 31°C na sexta.

A tendência é de elevada amplitude térmica no município, com mínima de 16°C esperada para a manhã. A umidade relativa do ar pode cair a 35%.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Por isso, a indicação é que as pessoas reforcem a ingestão de água e evitem exposição ao sol, especialmente entre 10h e 16h.

O veranico é um termo que se usa para designar um período quente nos meses que normalmente teriam temperaturas baixas. São necessários pelo menos quatro dias com temperaturas de 3°C a 5°C acima da média normal para a época.

Os termômetros tendem a registrar calor de verão em pleno outono em todo território paulista. Em Presidente Prudente, a 558 km da cidade de São Paulo, a máxima poderá chegar a 34°C até o fim da semana. A umidade relativa do ar poderá cair para 20%.

No litoral, a máxima prevista para sexta é de 35°C em Santos, na Baixada Santista.

De acordo com a Defesa Civil paulista, um bloqueio atmosférico impedirá a formação de chuva ao longo desta semana, provocando elevação das temperaturas e queda nos índices de umidade do ar.

A previsão indica que a chuva deve retornar ao estado apenas no sábado (10).

"A situação exige atenção redobrada com a saúde, especialmente de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias", diz a Defesa Civil.

Conforme informativo meteorológico emitido pelo Inmet nesta segunda-feira (5), a previsão para a semana é de chuvas volumosas no norte da região Norte, noroeste do Maranhão, leste da Bahia e de Sergipe, parte de Alagoas, no Nordeste, além do sul do Rio Grande do Sul. Os volumes nesses locais podem ultrapassar os 60 mm.

O tempo será estável para o restante do Brasil, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, além do interior do Nordeste.