Brasileiro capturado nos EUA é levado para prisão de segurança máxima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Danilo Cavalcante, capturado após 14 dias nesta quarta-feira (13), foi transferido para um presídio de segurança máxima.

Danilo Cavalcante ficará na Instituição Correcional Estadual Phoenix, localizada no condado de Montgomery, próximo a Chester.

O departamento de polícia de Pensilvânia também divulgou uma foto de Cavalcante, já preso no novo local.

Mais de 500 policiais, inclusive agentes da Swat, estavam perseguindo o brasileiro, que também tinha sido incluído na lista vermelha da Interpol. A lista é uma ferramenta de cooperação policial internacional que visa localizar procurados da Justiça para fins de extradição.

BRASILEIRO TENTOU FUGIR

As autoridades da Pensilvânia informaram que Cavalcante não percebeu que estava cercado e tentou fugir, mas foi alcançado e mordido por um cão da polícia.

Segundo o tenente-coronel George Bivens, da Polícia Estadual da Pensilvânia, o primeiro sinal da localização ocorreu após um alarme ser disparado em uma casa da região. Cavalcante não foi encontrado na residência, mas uma aeronave utilizada nas buscas encontrou um sinal de calor próximo dali.

Condições climáticas adiaram a prisão de Danilo Cavalcante. Forças táticas ficaram na área após o avião precisar partir. "Infelizmente, tivemos más condições climáticas, como raios, o que fez com que o avião tivesse que sair da área. Equipes táticas ficaram na região até que pudessem ser trazidos recursos para garantir que não houvesse uma fuga", afirmou George Bivens durante a coletiva.

Cavalcante foi encontrado em meio a pilha de ripas de madeira em uma área rural. Na manhã de hoje, pouco antes de 8h30, a localização de Cavalcante foi confirmada novamente por sinais de calor, e ele foi cercado pelas forças de segurança.

O brasileiro não percebeu que estava cercado e tentou fugir com o fuzil que portava. "Ele tentou escapar e tentou rastejar com o seu rifle", disse George Bivens.

Um cachorro da corporação alcançou Cavalcante e o mordeu, o que deu tempo para os policiais imobilizarem o fugitivo. Mesmo assim, Cavalcante ainda tentou resistir à prisão, afirmou o tenente-coronel. Cavalcante ficou ferido da mordida, mas foi atendido no caminho da prisão.

O CASO

Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua no último dia 22 por matar a ex-namorada Déborah Brandão, na época com 34 anos, a facadas. Os dois são brasileiros, mas o crime ocorreu na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia (EUA).

O brasileiro escapou da prisão do condado de Chester na manhã de 31 de agosto. Ele foi classificado como um homem extremamente perigoso.

Segundo a promotoria, Danilo esfaqueou a mulher até a morte na frente dos filhos dela, de 4 e 7 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento do casal. O assassinato ocorreu em abril de 2021.

Após o crime, Cavalcante fugiu para o estado da Virgínia, mas foi preso pela polícia local menos de duas horas após o assassinato.

Sarah Brandão, irmã de Deborah, contou ao UOL em 2021 sobre a dinâmica do que ocorreu: "Foi enquanto ela pegava as compras do supermercado no carro dela, com as crianças. Ele pegou ela pelo cabelo e a golpeou no tórax, deixando as crianças verem tudo".