Beach Park inaugura Arvorar, parque natural com aviários e arvorismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Beach Park inaugura nesta sexta (6) um novo parque em Aquiraz, no Ceará. A cerca de 20 minutos do atual complexo de resorts, o chamado Arvorar é dedicado à educação ambiental, à pesquisa e à conservação da biodiversidade brasileira. O projeto é inspirado no Parque das Aves, um dos sucessos turísticos de Foz do Iguaçu.

Inicialmente, o Arvorar funcionará apenas às sextas, aos sábados e domingos, das 9h às 17h, com algumas atrações em operação parcial ou até mesmo fechadas. Por isso, os ingressos serão limitados e com desconto: de R$ 189 por R$ 89. A vendas começam nesta quarta-feira (4) pelo site oficial do Arvorar.

Em uma área de 3.000 m², o parque terá 11 atrações, incluindo um circuito de trilhas aéreas, uma casa na árvore que funciona como mirante, um redário na copa das árvores e três grandes aviários com cerca de 250 aves locais resgatadas em operações de combate ao tráfico.

Alguns répteis e pequenos mamíferos também estão entre os moradores do novo parque, decorado com instalações dos artistas cearenses Narcélio Grud e Marcelo Santiago.

O Arvorar terá ainda um anfiteatro onde pesquisadores do parque farão apresentações educativas —uma das propostas do empreendimento, segundo o Beach Park, é construir pontes entre a comunidades científica e o público em geral.

De lá, também será possível observar áreas restritas do parque, como as de nutrição dos animais. Entre veterinários, biólogos, educadores ambientais e cuidadores, o parque terá mais de 70 profissionais dedicados aos animais.

Um dos projetos que já estão em andamento no novo parque é o Refaunar Arvorar, que em parceria com as ONGs Associação Caatinga e Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis) pretende repovoar a região com aves nativas do Ceará ameaçadas de extinção, como o a Jandaia-verdadeira (Aratinga jandaya) e o Periquito Cara-Suja (Pyrrhura griseipectus).