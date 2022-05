Atriz de 'Euphoria' convenceu pais a ser atriz aos 11 anos com Power Point

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sydney Sweeney provou ter um grande poder de persuasão.

Em sua primeira aparição no programa de entrevista de Jimmy Fallon, 'The Tonight Show', a atriz contou como deu seus primeiros passos na carreira, convencendo seus pais a deixarem que ela atuasse. A família de Sydney é do interior do estado de Washington, e não acreditava muito nas possibilidades.

"Meus pais pensavam que era como ser uma princesa, que não era real, que não era possível alcançar", disse a musa sobre Hollywood. "Então eu fiz uma apresentação com um plano de negócios, mostrando o que poderia acontecer em cinco anos, e eles deixaram. Eles me levaram a sério", revelou Sweeney.

O plano, no entanto, não se concretizou da forma como ela imaginou. "Demorou um pouco mais (do que cinco anos)", revelou a Cassie de 'Euphoria'. Ela continuou: "Foi um pouco mais difícil do que eu imaginei. Não é tão glamoroso quanto você imagina que é".

Durante a entrevista, ela também falou sobre os memes que saíram nas redes sociais após a segunda temporada da série da HBO. Sydney também mostrou uma foto sua no ensino médio, mostrando que nem ela se vestia como os personagens de 'Euphoria' na vida real.