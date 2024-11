Árabes rejeitam qualquer menção contrária aos combustíveis fósseis em acordo da COP29

"Todos nós sabemos que houve um retrocesso. Houve tentativas de interpretar o que acordamos no ano passado como um cardápio e de analisar a redação e os compromissos. Isso precisa acabar, principalmente por interesse do grupo árabe", afirmou o ministro irlandês Eamon Ryan à imprensa.

A posição dos árabes contraria a expectativa dos europeus de extrair, em Baku, um compromisso mais vigoroso sobre redução gradual do uso de combustíveis fósseis. A medida é considerada central para a evitar que o processo de aquecimento global exceda 1,5ºC até o final do século, em comparação com os níveis pré-industriais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo dos países árabes rejeitará qualquer tópico contrário às "energias fósseis" no documento final da COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática em curso em Baku, no Azerbaijão, declarou nesta quinta-feira (21) o seu representante, o saudita Albara Tawfiq.

