Nilton Lins

Tesla investe US$2 bi na xAI e reitera que produção do Cybercab começa neste ano

Por Reuters

28/01/2026 18h08 — em
Tecnologia



28 Jan (Reuters) - A Tesla anunciou nesta quarta-feira que investirá US$2 bilhões na empresa de inteligência artificial xAI, de seu presidente-executivo, Elon Musk, e que os planos de produção dos táxis autônomos Cybercab e caminhões  sem motorista Semi estão dentro do cronograma para este ano.

Reiterar os planos de produção da Tesla é fundamental para a confiança dos investidores, já que a empresa repetidamente não cumpriu promessas de Musk, incluindo a expansão do serviço táxis-robôs nos Estados Unidos.

Wall Street espera que a Tesla entregue 1,77 milhão de veículos em 2026, o que representa um aumento de 8,2%, de acordo com dados da Visible Alpha.

A montadora teve receita de US$24,9 bilhões nos três meses encerrados em 31 de dezembro, ante expectativa média do mercado de US$24,79 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O lucro ajustado por ação foi de US$0,50, acima dos 45 centavos previstos em média por Wall Street, de acordo com a LSEG.

A margem bruta automotiva da Tesla, excluindo créditos regulatórios, ficou em 17,9%, bem acima das expectativas de cerca de 14,3%, de acordo com a Visible Alpha.

As ações da Tesla subiam mais de 3% após o fechamento

Musk estabeleceu repetidamente cronogramas ambiciosos para os carros autônomos da Tesla - dizendo que eles alcançariam metade da população dos EUA até o final de 2025 - antes de posteriormente restringir essa meta à implantação nas oito a dez principais áreas metropolitanas do país. Desde então, a montadora não atingiu essas metas e não forneceu cronogramas atualizados.

Musk disse no ano passado que a Tesla pretendia iniciar a produção do táxi-robô Cybercab em abril de 2026, descrevendo-o como um veículo totalmente autônomo, sem volante ou pedais. Os Cybercabs serão adicionados ao serviço de táxis sem motorista, que atualmente conta com veículos Model Y equipados com uma versão do sistema Full Self-Driving, e também estarão disponíveis para compra pelos consumidores.

Na semana passada, o bilionário disse que a produção inicial do Cybercab e do robô humanóide Optimus seria “agonizantemente lenta” antes de acelerar com o tempo, deixando os investidores ainda à espera de um cronograma mais detalhado e de uma previsão de produção.

Bastidores da Política - O 'crime eleitoral de Parintins' e o Estado de Direito como regra Bastidores da Política
O 'crime eleitoral de Parintins' e o Estado de Direito como regra

