Sem conseguir dormir? Conheça esse truque que pode evitar insônia

Segundo os médicos, se você não adormecer em 15 minutos, deve levantar-se para ouvir música calmante, ler algo relaxante ou praticar meditação. "Só volte a dormir quando estiver com sono", disse ele. É importante não realizar outras atividades no espaço utilizado para descanso.

Você fica se revirando na cama a noite toda sem conseguir fechar os olhos? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quatro em cada 10 pessoas têm problemas para dormir. Mas não se desespere. Jamilly Drago, endocrinologista do Hospital de Brasília, disse ao portal Metrópoles que a regra dos 15 minutos pode ajudar você a ter uma noite tranquila.

