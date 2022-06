Saiba como criar gráfico com seus artistas mais ouvidos do Spotify

Após seis meses de Spotify Wrapped, chegou uma nova forma de compartilhar as músicas que marcaram seu 2022. Chama-se Spotify Pie e, analisando sua conta Spotify, organiza todos os gêneros musicais que você ouviu no último mês, em um gráfico circular "delicioso". Criada pelo estudante da UC Darren Huang, a plataforma também apresenta os artistas sobre os quais ele mais ouviu falar no mês passado.

