NASA divulgou novas fotografias reais de Júpiter; Confira

A NASA divulgou um vídeo do momento, no qual mostra imagens do maior planeta do nosso Sistema Solar. A sonda Juno fez a sua 41.ª aproximação a Júpiter, no dia 9 de abril. As fotografias da JunoCam dão uma amostra de como seria voar sob a atmosfera daquele planeta.

Na verdade, a espaçonave estava a cerca de 3.300 quilômetros do gigante do nosso sistema solar quando capturou suas nuvens, viajando a 210.000 quilômetros por hora em relação à Terra.

Nesta abordagem, Juno está 10 vezes mais perto de Júpiter do que satélites em órbita geossíncrona da Terra, “cinco vezes mais rápido do que quando as missões Apollo deixaram a Terra para a lua”, acrescentou a entidade.

Lembre-se de que a sonda chegou a Júpiter em 2016 em uma missão para descobrir os "segredos" por trás de Júpiter.