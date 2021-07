Observatório Europeu compartilha novas fotografias de galáxias

Eric Emsellem, astrônomo do Observatório Europeu do Sul na Alemanha, destacou: "Podemos observar diretamente o gás que produz as estrelas, podemos ver as próprias estrelas jovens e testemunhar sua evolução em vários estágios".

O Observatório do Sul da Europa compartilhou novas imagens de galáxias "próximas" de nossa Via Láctea, que foram obtidas por dois telescópios terrestres e o Telescópio Espacial Hubble.

