Teste do Instagram quer divulgar o app do Facebook

O Instagram afirmou que está levando a cabo um novo teste no app onde apresenta as mais recentes novidades do aplicativo do Facebook.

Segundo o Engadget, o Instagram fez um comunicado onde lê-se: “Estamos testando uma forma de avisar as pessoas que ligaram as contas do Instagram e do Facebook de que há novidades apenas disponíveis lá, como a possibilidade de encontrar emprego, um encontro amoroso, comprar e vender itens ou manterem-se a par das novidades”.

Nos últimos meses, o Facebook vem querendo se aproximar mais da outra rede social Instagram mas, ainda assim, os diferentes tipos de público parecem justificar que a empresa só queira “recrutar” mais usuários.