Foguete da Blue Origin de Jeff Bezos conseguiu decolar com sucesso

A Blue Origin completou ontem (20), com sucesso o lançamento do seu foguete New Shepard e da sua primeira missão tripulada. A bordo estava o fundador da empresa e da Amazon, Jeff Bezos e o irmão Mark, assim como Oliver Diemen, de 18 anos, e a ex-piloto Wally Funk, de 82 anos.

O objetivo desta missão é atingir uma altitude de 106 quilômetros, o suficiente para a tripulação do New Shepard desfrutar de um ambiente de 3/4 minutos de gravidade zero. Além da decolagem, a meta da Blue Origin também inclui pousar o foguete, que será reutilizado em missões futuras - reduzindo assim os custos operacionais.

Depois que o foguete pousar, a cápsula espacial tripulada retornará à Terra e permitirá que a tripulação retorne à terra, completando com sucesso a esperada missão bem-sucedida. A tripulação do New Shepard soube que as condições de descolagem eram adequadas pouco depois das 14h00.

A decolagem levou apenas mais de 10 minutos e, à medida que a cápsula espacial continuava a aumentar de altitude, o foguete pousou com sucesso. Pouco depois, a cápsula começou a descer em direção à Terra, perdendo altitude de maneira suave até pousar no solo com segurança.